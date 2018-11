Фигурист Ханю пришел на церемонию награждения в Москве на костылях

Японский фигурист Юдзуру Ханю пришел на награждение по итогам мужского одиночного катания на этапе серии Гран-при в Москве на костылях, сообщает «Советский спорт».

На официальной тренировке спортсмен подвернул ногу, из-за чего изменил произвольную программу. Однако он посетил церемонию награждения 18 ноября.

Также источник утверждает, что из-за травмы Ханю может пропустить соревнование в Японии.

Сумма баллов японца за две программы в России составила 278,42.

Men's victory ceremony #Live from #RostelecomCup2018. Yuzuru Hanyu, @moriskvit and Kazuki Tomono make the crowd go wild with excitement. pic.twitter.com/XcgeVmUMWJ