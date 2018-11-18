Фигурист Ханю пришел на церемонию награждения в Москве на костылях
Японский фигурист Юдзуру Ханю пришел на награждение по итогам мужского одиночного катания на этапе серии Гран-при в Москве на костылях, сообщает «Советский спорт».
На официальной тренировке спортсмен подвернул ногу, из-за чего изменил произвольную программу. Однако он посетил церемонию награждения 18 ноября.
Также источник утверждает, что из-за травмы Ханю может пропустить соревнование в Японии.
Сумма баллов японца за две программы в России составила 278,42.
Ранее канадский тренер Брайан Орсер прокомментировал третье место своей подопечной Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Канаде.
Men's victory ceremony #Live from #RostelecomCup2018. Yuzuru Hanyu, @moriskvit and Kazuki Tomono make the crowd go wild with excitement. �� pic.twitter.com/XcgeVmUMWJ— Olympic Channel (@olympicchannel) 18 ноября 2018 г.