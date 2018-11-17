Туктамышевой нравится звание секс-символа российского фигурного катания

Российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева оценила реакцию общественности на свою произвольную программу с раздеванием, передает сайт «Матч ТВ».

Чемпионка мира отметила, что ей нравится находится в статусе секс-символа российского фигурного катания.

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«Мне нравится, я давно хотела это звание. А стоило только кофточку снять на выступлении», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поддержала Евгению Медведеву в решении уйти от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.