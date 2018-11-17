Авербух высказался о прокате Загитовой

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки Алины Загитовой на Гран-при в Москве, передает ТАСС.

Загитова выиграла короткую программу и установила новый мировой рекорд.

«Могу сказать, что Алина большая умница, и хочу поздравить Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, хореографа Даниила Глейхенгауза и, конечно, саму Алину Загитову с практически идеальным выступлением в короткой программе. Они все большие труженики, большие молодцы. Уверен, что все соперницы за ней следят, а Алина идет своей дорогой. И когда она справляется со сложнейшим на данный момент каскадом тройной лутц — тройной риттбергер, то становится недосягаемой.

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Главное не рекорды, потому что рекорды — это относительная, вообще еще не устоявшаяся величина. Поэтому надо делать акцент не на рекорды, а на том, в какой Алина находится потрясающей форме. Когда она так выступает, равных ей нет», — заявил Авербух.

Ранее сообщалось, что для Загитовой оценки не имеют значения.