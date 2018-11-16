Зобнин не сыграет за сборную России в матче со Швецией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин не выступит за команду в заключительном матче против Швеции в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает «Чемпионат».

Хавбек не примет участие из-за проблем с мышцами бедра. 17 ноября он вылетит в Москву.

Встреча состоится в Стокгольме 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

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Напомним, что Зобнин не тренировался в общей группе перед товарищеским матчем с национальной командой Германии, который завершился поражением российских футболистов со счетом 0:3.

Ранее защитник сборной России немецкого происхождения Роман Нойштедтер прокомментировал результаты контрольного матча.