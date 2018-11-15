Делегация WADA посетит московскую антидопинговую лабораторию в ноябре

Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетит московскую антидопинговую лабораторию, сообщает ТАСС.

Президент организации Крейг Риди на заседании совета учредителей в Баку заявил, что визит состоится 28 ноября.

«Делегация WADA будет в московской лаборатории 28 ноября. Мы возлагаем большие надежды на то, что полный состав технической команды для завершения работы прибудет туда через несколько дней», — рассказал Риди.

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Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) после восстановления аккредитации пообещало зарубежной организации, что предоставит доступ к данным московской лаборатории, а также передаст на перепроверку все подозрительные допинг-пробы. Если российская стороны не выполнит данные условия, то спортсмены не смогут выступать на международных стартах.

Ранее Антидопинговое агентство Нигерии потеряло соответствие кодексу WADA.