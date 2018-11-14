Мамаев рассказал о колоссальном опыте в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что он понял за то время, пока находится в СИЗО «Бутырка», передает «Московский комсомолец».

Хавбек, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин будут находится в СИЗО до 8 декабря из-за обвинений по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — рассказал Мамаев.

Ранее чемпион мира по шахматам высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым.