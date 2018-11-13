СМИ: против главы Федерации футбола Украины завели три уголовных дела

Открыты три уголовных дела против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко, которого обвиняют в коррупции, сообщает «Советский спорт».

Tribuna.com со ссылкой на слова адвоката Олега Ступинского информирует о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дела по статьям: «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».

Реклама

Также возбуждение уголовных дел прошло и в Генеральной прокуратуре по статьям: «Присвоение, растрата имущество или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах» и «Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжелых последствий».

В полиции Павелко предъявлено обвинение в «присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением».

СМИ утверждают, что глава ФУУ выводил из бюджета организации более $1 млн на покупку оборудования для футбольных полей через фирму-посредника в Арабских Эмиратах.

Ранее в Федерации футбола Украины высмеяли возможность проведения матча с Россией.