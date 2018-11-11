Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге в 2019 году

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире Ladies Trophy, сообщает телеканал «360».

Шарапова, которая досрочно завершила сезон в 2018 году из-за травмы, сыграет на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев.

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«Да, у нас подписан договор на ее участие в Ladies Trophy. Все организационные вопросы решены, поэтому ждем Марию. Думаю, она наберет хорошую форму, чтобы во всей спортивной и внешней красоте быть на нашем турнире.

Турнир будет очень конкурентный. Мария привлечет повышенное внимание публики. Все-таки она нечасто играла в России. Думаю, что будут две теннисистки из первой десятки мирового рейтинга. В декабре объявим дополнительно, кто это будет. Уверен, что на турнире и наши девушки выступят. Пора на теннис», — заявил Медведев.

Ежегодный турнир проводится в Санкт-Петербурге в конце января и начале февраля.

Ранее сообщалось, что объявлена лучшая теннисистка октября.