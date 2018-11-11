Аршавин провел последний матч в карьере

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин провел прощальный матч за казахстанский «Кайрат», сообщает ТАСС.

В заключительном туре чемпионата страны клуб из Алма-Аты встречался с карагандинским «Шахтером». Встреча завершилась со счетом 0:0, а Аршавин вышел на поле со скамейки запасных на 50-й минуте.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После завершения сезона у Аршавина истекает контракт с «Кайратом». Футболист отметил, что не намерен переходить в другую команду.

Вместе с «Кайратом» россиянин трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.