Аршавин провел последний матч в карьере
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин провел прощальный матч за казахстанский «Кайрат», сообщает ТАСС.
В заключительном туре чемпионата страны клуб из Алма-Аты встречался с карагандинским «Шахтером». Встреча завершилась со счетом 0:0, а Аршавин вышел на поле со скамейки запасных на 50-й минуте.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После завершения сезона у Аршавина истекает контракт с «Кайратом». Футболист отметил, что не намерен переходить в другую команду.
Вместе с «Кайратом» россиянин трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.