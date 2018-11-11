Российский вратарь НХЛ Василевский заработал первое очко в сезоне

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче против «Оттава Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Россиянин передал шайбу защитнику Виктору Хедману, в результате чего швед пересек с ней всю площадку и оформил гол.

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Данное действие принесло Василевскому первое очко в этом сезоне.

Голкипер является серебряным призером чемпионата России в составе уфимского «Салават Юлаева» в сезоне 2013/2014, а также чемпионом мира 2014 года.

Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о неудачном старте клуба в регулярном чемпионате НХЛ.