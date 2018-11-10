Тренер ЦСКА рассказал о настрое перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», передает «Советский спорт».

Матч состоится в Москве 11 ноября в 19.00 по московскому времени.

«Не припоминаю, чтобы когда-нибудь задумывался о ничьей перед тем или иным поединком. С кем бы мы ни встречались, мысли исключительно о том, как выиграть. Именно на победный результат всегда настраиваем нашу команду. В ЦСКА собраны максималисты, которые хотят выигрывать в каждом матче! Вне зависимости от того, кто соперник», — приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

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Он также отметил, что два домашних поражения подряд не подкосили команду.

«Как бы то ни было, поражения заставляют внимательнее посмотреть на какие-то вещи. Они многому учат, важно сделать правильные выводы и двигаться дальше», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готовится к матчу с «Зенитом» без трех игроков.