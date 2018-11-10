ЦСКА готовится к матчу с «Зенитом» без трех игроков

Московский ЦСКА готовится к матчу против петербургского «Зенита» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) без трех футболистов, сообщает Sport24.

11 ноября за армейцев не сыграют нападающий Абель Эрнандес, полузащитник Алан Дзагоев и защитник Марио Фернандес.

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У Эрнандеса выявлено повреждение приводящей мышцы правого бедра. Дзагоев прихрамывал в матче 13-го тура против «Динамо». Фернандес получил сотрясение мозга в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

При этом в основной группе тренируется полузащитник Иван Обляков, у которого диагностировали закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти.

Матч состоится 11 ноября в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что три футболиста сборной России не сыграют с командой Германии.