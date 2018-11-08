Роналду разочаровал фанатов в матче «Ювентуса» с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вызвал недоумение болельщиков на матче против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Зрители встречи были разочарованы тем, что португальский футболист отпраздновал гол, забитый в ворота «красных дьяволов». Роналду много раз обещал этого не делать из любви и уважения к бывшему клубу.

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Фанаты поделились эмоциями в твиттере относительно поступка игрока «старой синьоры».

«Немного сурово со стороны Роналду праздновать мяч в ворота клуба, который его сделал» — гласит одно из сообщений.

Другие пользователи социальной сети тоже расстроены поведением форварда.

«Не кусай руку, которая тебя кормила!» — заявил один из болельщиков.

Встреча закончилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча.