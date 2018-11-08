Стали известны номинанты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока четвертого тура Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

В число претендентов вошли форвард лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, нападающий белградской «Црвены Звезды» Милан Павков, форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез и нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

Кейн во встрече с «ПСВ» (2:1) оформил дубль и принес своей команде волевую победу. Павков также дважды отличился в игре с «Ливерпулем» (2:0). На счету Мареза гол и две передачи в матче против донецкого «Шахтера» (6:0), а два забитых мяча Бензема помогли «сливочным» разгромить «Викторию» из Пльзени (5:0).