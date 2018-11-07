Биатлона на территории России не будет два сезона

Международные соревнования по биатлону на территории России не будут проводиться в сезонах-2020/21 и 2021/22, сообщает ТАСС.

Седьмого ноября Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований, из которого ясно, что ни одно из соревнований не пройдет в российском городе. Гонки пройдут в 17 странах. В календаре можно найти два новых этапа – в Отепя (Эстония) и в Минске (Белоруссия).

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В сезоне-2020/21 первый этап Кубка мира стартует в финском городе Контиолахти 28 ноября и завершится 21 марта в Осло. Чемпионат мира пройдет в Словении, в Поклюке в период с 11 по 21 февраля 2021 года.

В сезоне-2021/22 первый этапа начнется в шведском Эстерсунд 27 ноября. Заключительный этап пройдет также в столице Норвегии 20 марта. Соревнования по биатлону на Играх-2022 в Пекине пройдут 4-20 февраля.

Также IBU опубликовал календари Кубка IBU и юниорского Кубка IBU на ближайшие два сезона, в которых так же не наблюдается российских городов.

В декабре 2017 года Союз биатлонистов России (СБР) был ограничен в правах, по причине допинговых скандалов. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать кандидатов на руководящие посты IBU и возможности проводить международные соревнования.

Сентября сентября конгресс СБР было отказано конгрессом IBU в восстановлении полноправного членства. В нынешнем статусе СБР может заявлять спортсменов на международные соревнования. Следующий конгресс IBU пройдет в 2020 году в Праге.

Ранее, IBU заявил о создании внешней независимой комиссии, которая будет расследовать обвинения, выдвинутые в адрес организации.