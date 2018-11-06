IBU может восстановить права Союза биатлонистов России в 2019 году

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил приблизительные сроки возможного восстановления СБР в правах Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.

«Да, уже на внеочередном конгрессе IBU в следующем году СБР могут восстановить в правах. Все в порядке, именно к этому мы идем, такую схему работы мы выработали. В середине ноября встретимся с представителями IBU в Москве для обсуждения критериев восстановления», — уверен Драчев.

Ранее в IBU обсудили восстановление Союза биатлонистов России в правах.