Главу Россельхознадзора Приморья задержали

Во Владивостоке задержали главу Россельхознадзора Приморского края Здановича
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович был задержан 3 февраля по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Также он заявил, что в управлении прошли обыски.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах Приморского края, задержанного отправили в изолятор временного содержания.

31 января Замоскворецкий суд Москвы арестовал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки. Кроме того, под домашний арест был отправлен руководитель Научно-исследовательского центра «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС Николай Посохов. Обоим фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере.

29 января суд в Санкт-Петербурге арестовал начальника 178-го военного представительства Минобороны России Владимира Никитина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа

Ранее в Петербурге экс-чиновнику вынесли приговор по делу о взятках на 10 млн рублей.
 
