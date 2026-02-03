Размер шрифта
Российские банки в 2025 году не смогли обновить рекорд по чистой прибыли

Заработок банков России в 2025 году сократился на сотни миллиардов рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Банки России по итогам прошлого года заработали 3,5 трлн рублей чистой прибыли, что на 8,6% меньше по сравнению с 2024 годом (3,8 трлн рублей). Это следует из материалов Центрального Банка РФ.

Отмечается, что причиной таких изменение стал рост стоимости риска по кредитам.

Согласно представленным документам, чистая прибыль российского банковского сектора в декабре 2025 года сократилась на 55%, до 176 млрд рублей (394 млрд рублей в ноябре).

Центробанк добавил, что основная прибыль в декабре прошлого года уменьшилась из-за роста отчислений в резервы по ряду корпоративных заемщиков, инвестициям в экосистемный бизнес и проблемным активам. Также традиционно в этот период выросли операционные расходы и затраты на персонал.

Рентабельность капитала (ROE) в средних значениях по сектору уменьшилась до 18% против 23% в 2024 году, но осталась сопоставима с докризисным уровнем 2021 года, говорится в документах.

Ранее Центробанк зафиксировал рекордный рост выдачи семейной ипотеки в декабре 2025 года.
 
