Отчим внушил дочери, что у нее рак мозга, вводил ей физраствор и не выпускал из дома

Bild: в Германии отчим годами издевался над падчерицами под видом заботы
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Германии отчим вводил падчерице физиологический раствор, убедив в том, что у нее неизлечимая болезнь. Об этом пишет Bild.

На скамье подсудимых в Бремене оказался 45-летний Себастьян С. Его обвиняют в жестоком обращении с приемными дочерьми, незаконном лишении свободы и причинении тяжких телесных повреждений. По словам прокурора, он сплел огромную паутину лжи.

Мужчина начал сожительствовать с Симоной О., матерью двоих детей, в 2012 году. Когда у пары родилась общая дочь, Себастьян начал издеваться над падчерицами — Амандой и Амалией, которым сейчас 21 год и 19 лет соответственно.

Он якобы диагностировал у девочек неизлечимые болезни — опухоли мозга, аневризмы — и колол физиологический раствор в голову, руки, ноги. Себастьян запирал падчериц в отдельных комнатах, выдывая им ведро, которое заменяло туалет. Мать девочек опорожняла его раз в день, запрещая детям общаться.

Издевательства длились с 2013 года по 2019 год. Апофеозом стал момент, когда одну из жертв заставили выбрать могилу, гроб и заполнить карточку донора органов.

Сестры до сих пор проходят психиатрическое лечение, а подсудимый оставался на свободе вплоть до начала судебного разбирательства. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее тиктокерша годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества.
 
