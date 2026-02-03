Сеть «Красное и белое» сняла с продажи рыбу марки «Сухогруз» из-за найденной ртути

В «Красном и белом» снята с продажи рыба марки «Сухогруз» из-за найденной ртути

Сеть магазинов «Красное и белое» приостановила продажу сушеной рыбы марки «Сухогруз» после того, как в одной из упаковок желтого полосатика нашли шарики ртути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Сообщаем, что товар снят с продажи до выяснения всех причин, с поставщиком проводится работа», — сказали представители сети.

1 февраля СМИ писали, что в Москве семья обнаружила шарики ртути в упаковке сушено-вяленой рыбы. Отмечалось, что мужчина быстро среагировал на содержимое упаковки с закуской и никто не пострадал.

После этого управление Роспотребнадзора по столице предписало сети магазинов «Красное и белое» остановить продажу потенциально опасной продукции «Ставридка» марки «Сухогруз», в которой была обнаружена ртуть. Ведомство начало эпидемиологическое расследование по факту произошедшего.

