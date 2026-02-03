Размер шрифта
Две страны Европы заказали для Украины комплекс ПВО за $301 млн

Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2 за $301 млн
MOD Russia/Global Look Press

Швеция и Дания заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн). Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном, передает ТАСС.

«Он (комплекс Tridon Mk2 — «Газета.Ru») может сбивать беспилотники, крылатые ракеты и даже вертолеты. Это успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», — сказал Йонсон.

Производство уже началось. Срок поставки оценивается примерно в один год.

27 января министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников поставлять Украине системы ПВО вместо Берлина, поскольку у него осталось мало возможностей.

До этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина — НАТО, что в ВСУ наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются военные.

Ранее глава МО ФРГ словом «отчаяние» оценил выступление Зеленского в Давосе.
 
