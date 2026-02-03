Эпштейн пытался организовать встречу с Набиуллиной

Американский финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на материалы, опубликованные Минюстом США в рамках закона о прозрачности «дела Эпштейна».

«Эльвира Набиуллина — первая женщина, возглавившая Центральный банк [одной из стран] «Большой восьмерки». Давайте попробуем с ней встретиться», — говорится в публикации.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

