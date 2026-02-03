Российский пенсионер собирался в Таиланд, но лишился отдыха из-за дебоша на борту

Пьяный мужчина устроил дебош в самолете и сорвал свой отпуск в Таиланде

Житель Улан-Удэ лишился лишился долгожданного отдыха в Таиланде из-за дебоша на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Прибакалья.

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего рейсом Иркутск — Пхукет. Пожилой пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обрушил поток нецензурной брани на членов экипажа, игнорируя все замечания.

На борт пригласили сотрудников полиции, которые установили личность нарушителя и сняли его с рейса.

«Нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Кроме этого, он может попасть в «черный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить нарушителя на борт по законным основаниям», — говорится в сообщении.

Ранее пассажир пытался попасть в самолет без билета и отобрать оружие у полицейского.