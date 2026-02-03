Экс-нардеп объяснил, почему Каллас не сможет сорвать переговоры между РФ и Украиной

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал опасения британского военного аналитика Александра Меркуриса о том, что верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас может сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной.

По мнению парламентария, глава евродипломатии не в состоянии повлиять на процесс урегулирования конфликта.

«Сорвать переговоры, как это сделал британский премьер Борис Джонсон в 2022 году, у нее не получится. Во-первых, она не настолько влиятельна. Во-вторых, несколько лет назад в срыве переговоров был заинтересован не только Джонсон, но и администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена», — объяснил Килинкаров.

Как предположил Меркурис, Каллас может попытаться сорвать второй раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби. По словам эксперта, чиновница понимает, что Киеву нужно перемирие, а не диалог о мире, а значит, его необходимо затянуть или сорвать, если получится.

Ранее Каллас заявила о согласии Украины на уступки.