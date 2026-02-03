Размер шрифта
Военный эксперт рассказал, кто придумал план «военного ответа» России

Военный эксперт Коновалов: лидеры ЕС разработали план военного ответа России
Информация Financial Times о якобы согласованном плане Украины, США и Европы нанести «военный ответ» по России в случае нарушения мирного договора показывает, что в Европе готовы на прямую конфронтацию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Иван Коновалов.

«Подобными статьями Европа показывает, что она готова пойти на прямую конфронтацию с Россией, пусть и отложенную. Однако на самом деле это сигнал не для Москвы, а для внутренней аудитории европейских стран. Электорату хотят показать, что их деньги не просто так куда-то уходят, а якобы идут на подготовку решительного удара по России», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, инициаторами подобных сообщений являются «европейские патроны Киева», а Соединенные Штаты вряд ли имеют к этому прямое отношение.

Соединенные Штаты, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем могут заключить Москва и Киев. Как сообщает газета Financial Times, Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор.

