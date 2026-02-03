Размер шрифта
Экс-замдиректора ФБР назвал проблему в деле Эпштейна

Бонджино: у ФБР нет неопровержимых доказательств по делу Эпштейна
US Attorney Office/Global Look Press

В файлах финансиста Джеффри Эпштейна не оказалось неопровержимых доказательств против влиятельных персон, которые были на его острове. Об этом заявил в своем подкасте бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино, пишет Politico.

По словам Бонджино, администрация США предоставила общественности «необходимую информацию» по делу в виде файлов Эпштейна, однако в них не оказалось «неопровержимых доказательств» против «влиятельных» лиц.

«Вот в чем проблема с делом Эпштейна. У ФБР нет тех доказательств, которые, как многие думали, у них были. Нет записей, на которых влиятельные мужчины насиловали бы детей. Нет и списка. Контактная информация Эпштейна уже была в открытом доступе. Файлы в значительной степени не подлежат разглашению по многим причинам», — отметил он.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. В опубликованных материалах было более двух тысяч видео и 180 изображений, включая порнографию.

Проанализировав файлы, газета The New York Times (NYT) нашла среди них 5,3 тысячи, где более 38 тысяч раз упоминается президент США Дональд Трамп и связанные с ним люди и термины. Засветились в файлах Эпштейна и другие политики.

Самого Эпштейна арестовали еще в 2019 году. 10 августа 2019 года в тюремной камере жизнь финансиста подошла к концу, правоохранители назвали случившееся самоубийством.

Ранее в Совфеде рассказали, почему в США скоро закончат расследовать дело Эпштейна.
 
