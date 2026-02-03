Москвичи засняли женщину, ожидавшую трамвая с плачущим младенцем без верхней одежды

В Москве женщина вышла на остановку с младенцем без верхней одежды

В Москве засняли женщину, которая стояла на улице с ребенком без верхней одежды. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Неизвестную заметили на трамвайной остановке Бульвар Рокоссовского. На кадрах заметно, как женщина в распахнутой зимней куртке держит на руках младенца и качает его. При этом сам ребенок не одет.

Как рассказали очевидцы, ребенок плакал, женщине не удавалось его успокоить.

«Я ее снимала и двинулась в ее сторону, как только это увидела, то побежала прочь», – рассказала автор видео.

До этого в Великом Новгороде на улице Щусева нашли девочку, которая прогуливалась без верхней одежды. Никого из знакомых ей взрослых рядом не было.

Ребенка направили в областную детскую клиническую больницу. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Специалисты ведомства организовали мероприятия, после которых они смогут дать оценку работе профильных органов.

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детского сада.