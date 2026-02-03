Напавший на учителя в Уфе подросток рассказал о своих мотивах

Напавший на школу в Уфе подросток заявил, что не хотел причинить никому вреда

Подросток, который напал на школу в Уфе, заявил на допросе, что не хотел причинить вреда никому, а только припугнуть. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Школьник также рассказал правоохранителям, что готовился к совершению преступления несколько недель.

ЧП в уфимской гимназии №16 произошло утром 3 февраля. Один из учеников девятого класса открыл стрельбу в образовательном учреждении, ранив учителя истории и обществознания. По последней информации, школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. Как пишут СМИ, подросток недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками. Стрелявший вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к преподавателям и одноклассникам. Также он рассказывал о подготовке к нападению.

3 февраля такж сообщалось, что ученик шестого класса принес игрушечный пистолет в столичную школу и целился в одноклассников во время урока русского языка. По информации журналистов, мальчик уже не первый год срывает уроки и конфликтует с ровесниками,

