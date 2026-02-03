Зеленский раскрыл, как обстрел энергообъектов Украины скажется на переговорах с РФ

Работа украинской переговорной группы будет скорректирована в связи с массированным ударом Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом после сегодняшнего обстрела», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что российские военные нанесли прицельный удар по объектам энергетики, использовав значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами и ударными дронами.

В ночь на 3 февраля армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» ударила по энергетическим и военным объектам Украины. По данным Telegram-канала SHOT, в атаке участвовали более 100 беспилотников «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Целями российских военных в Киеве стали Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5, в районе объектов начались пожары. Над столицей Украины и в ее области были слышны десятки взрывов.

Частично оказались обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина — взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». Также SHOT сообщил о прилетах в Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Сумской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.