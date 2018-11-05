Глава UFC рассказал о планах Конора Макгрегора

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Макгрегор проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс. Россиянин победил с помощью удушающего приема.

«Мы с Конором разговаривали около часа на прошлой неделе. Типичный Конор: «Я хотел бы немедленный реванш с Хабибом, но готов драться с любым, кого мне дадут, чтобы вернуться к бою с Хабибом, если сразу получить его нельзя», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Жозе Алдо вступился за Хабиба в конфликте с потасовкой на UFC 229.