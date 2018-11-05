Российские дзюдоисты одержали победу в молодежном чемпионате Европы
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Российские дзюдоисты Арман Адамян и Руслан Шахбазов одержали победу в молодежном чемпионате Европы U23 в Венгрии, сообщает «Советский спорт».
Спортсмены одолели соперников в своих весовых категориях. Так, Адамян победил немца Доменика Шоэнефелда в весе до 100 кг, а Шахбазов стал лидером в категории свыше 100 кг, одолев бронзового призера взрослого чемпионата Европы-2018 австрийца Стефана Хеги.
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Также результат сборной Росси в 9 медалей позволил победить в общекомандном зачете.
Ранее гимн Израиля впервые прозвучал на церемонии награждения победителей этапа Большого шлема по дзюдо, которые прошли в Абу-Даби.