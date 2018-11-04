«Спартак» проиграл четыре домашних матча подряд

Московский «Спартак» уступил в четвертом домашнем матче подряд, сообщает «Советский спорт».

4 ноября на стадионе «Открытие Арена» красно-белые уступили «Уралу» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2.

До этого «Спартак» на домашнем стадионе также проигрывал «Ахмату» (1:2), «Ростову» (0:1), «Арсеналу» (2:3).

Реклама

Стоит отметить, что именно после поражения от тульской команды в отставку был отправлен Массимо Каррера. Сейчас исполняющим обязанности является Рауль Рианчо.

Следующий домашний матч московский клуб проведет против «Крыльев Советов» 25 ноября.

Ранее «Спартак» в домашнем матче проиграл «Уралу».