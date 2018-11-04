Федерер раскритиковал Уильямс за скандал в финале US Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер раскритиковал экс-первую ракетку миру Серену Уильямс за поведение в финале US Open, передает «Советский спорт».

Скандал, который учинила теннисистка, произошел в финале US Open. Уильямс получила предупреждение за подсказку тренера, потом сломала ракетку, за что с нее сняли одно очко. За споры с судьей поэтому эпизоду американка лишилась гейма. В итоге Уильямс обвинила арбитра в сексизме.

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«Она позволила себе слишком много, ей не стоило продолжать спорить. Может, судья подтолкнул ее к этому. Ситуация вышла не очень приятной, но ее любопытно анализировать», — цитирует Федерера «Би-би-си».

Финал US Open выиграла японская теннисистка Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что проигравший Джоковичу Федерер планирует вернуться в Париж.