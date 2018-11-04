«Барселона» с трудом обыграла «Райо Вальекано» в матче 11-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт» .

Матч, который проходил в Мадриде, закончился со счетом 3:2 в пользу каталонской команды. В составе хозяев забитые мячи на свой счет записали Хосе Посо и Альваро Гарсия. В составе каталонцев дубль оформил Луис Суарес, а также забил Усман Дембеле.

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Стоит отметить, что «Барселона» забила два мяча в самом конце встречи, на 87-й и 90-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел выйти на первое место в Примере.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 2:3

Голы: 0:1 — Суарес, 11; 1:1 — Посо, 35, 2:1 — Гарсия, 57; 2:2 — Дембеле, 87; 2:3 — Суарес, 90.