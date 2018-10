Шведский боксер получил страшную травму глаза в бою против белоруса

Шведский боксер Энтони Йигит получил ужасную травму глаза в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в суперлегком весе против белоруса Ивана Баранчика, сообщает «Советский спорт».

«Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в интернете. Спасибо всем, кто комментирует это уродливое фото. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу», — написал швед в своем твиттере.

Бой завершился победой белорусского спортсмена в седьмом раунде после того, как судья остановил встречу из-за рассечения Йигита.

Don't know what to think about this picture being the reason I'm famous on the internets but thank you all for commenting Quasimodo pictures. Nothing is damaged around or in the eye. It's just grotesquely swollen. Also, doctor stopping the fight did his job and he did it well. pic.twitter.com/SGMypXgLyD