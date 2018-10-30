Шведский боксер получил страшную травму глаза в бою против белоруса

Шведский боксер Энтони Йигит получил ужасную травму глаза в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в суперлегком весе против белоруса Ивана Баранчика, сообщает «Советский спорт».

«Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в интернете. Спасибо всем, кто комментирует это уродливое фото. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу», — написал швед в своем твиттере.

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Бой завершился победой белорусского спортсмена в седьмом раунде после того, как судья остановил встречу из-за рассечения Йигита.

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