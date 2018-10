Игроки «Лестера» почтили память погибшего владельца клуба

Футболисты «Лестера» посетили мемориал, появившийся возле домашнего стадиона команды после крушения вертолета владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, сообщает «Советский спорт».

Как отмечает «Би-би-си», мемориал также посетил главный тренер команды Клод Пюэль.

Реклама

Владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь не смогли спасти владельца клуба, двух сотрудников команды, пилота и одного пассажира.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших при крушении вертолета владельца «Лестера».

Leicester City 1st team squad emerge from King Power stadium and stand with fans to see the extraordinary tribute here pay their respects pic.twitter.com/25ZNeL52AP