Игроки «Лестера» почтили память погибшего владельца клуба

Футболисты «Лестера» посетили мемориал, появившийся возле домашнего стадиона команды после крушения вертолета владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, сообщает «Советский спорт».

Как отмечает «Би-би-си», мемориал также посетил главный тренер команды Клод Пюэль.

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Владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь не смогли спасти владельца клуба, двух сотрудников команды, пилота и одного пассажира.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших при крушении вертолета владельца «Лестера».