«Локомотив» и «Порту» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» и «Порту» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба «железнодорожников» в твиттере, с первых минут на поле выйдут Алексей и Антон Миранчуки, Мануэл Фернандеш и Эдер.

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Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Крыховяк, Игорь Денисов, Фернандеш, Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер.

Стартовый состав «Порту»: Касильяс, Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес, Эррера, Данилу, Торрес, Браими, Корона, Марега.

Встреча между «Локомотивом» и «Порту» пройдет 24 октября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.