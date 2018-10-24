Каррера трогательно попрощался с болельщиками
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал пост в своем инстаграме, в котором трогательно попрощался с болельщиками, передает «Советский спорт».
Итальянский специалист был уволен 22 октября из-за неудовлетворительных результатов красно-белых. Последним матчем в роли главного тренера красно-белых для него стала игра против тульского «Арсенала», которую «Спартак» проиграл со счетом 2:3.
«Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим болельщикам, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!» — написал Каррера на своей странице в социальной сети.
Каррера привел «Спартак» к чемпионству в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет.
Ранее фанаты «Спартака» потребовали отстранить Глушакова от команды.
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It has been a pleasure for me being part of this beautiful Family. I'll always remember every single moment and I'll always keep this extraordinary experience in my heart. I am grateful to my players for fighting by my side and I am grateful to all SUPPORTERS who always believed in me. You made me feel at home. Thank you! . . Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной Семьи. Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своём сердце этой удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам, что они боролись на моей стороне, и я благодарен моим БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома. Спасибо!!!