Москалькова предложила добавить в «Госуслуги» новую функцию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разместить на портале «Госуслуги» функцию «Проверь консульское присутствие», позволяющую проживающим за границей российским гражданам получать данные о ближайшем дипломатическом учреждении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Соответствующее предложение было внесено после получения писем от граждан, находящихся за рубежом. Письма свидетельствуют, что россияне плохо разбираются в вопросах международного права, в законодательстве страны пребывания. Москалькова считает, что в решении этой проблемы может помочь развитие института почетных консулов.

По словам омбудсмена, функция «Проверь консульское присутствие» позволит российским гражданам получить сведения о ближайшем дипломатическом учреждении или почетном консуле. В том числе, через авиакомпании, туроператоров, страховые компании и пункты пограничного контроля, уточнили в пресс-службе.

Ранее Москалькова заявила, что Россия предпринимает все возможное, чтобы помочь соотечественникам из Прибалтики вернуться на Родину.