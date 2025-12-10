На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали снег, оттепель и резкое похолодание к выходным

Синоптик Тишковец: в Москве сначала потеплеет, а к выходным придут морозы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве в среду ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой до +2°C. Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что атмосферные процессы будут формироваться под влиянием тыловой части высотной ложбины циклона. По его словам, в столице и области прогнозируются кратковременные прояснения, а основная вероятность осадков придется на первую половину дня.

Тишковец уточнил, что южный и юго-западный ветер будет достигать 3–8 м/с, а атмосферное давление вырастет до 748 мм рт. ст.. По его оценке, возможны слабые магнитные бури.

Синоптик также предупредил, что в четверг и пятницу в регион придет кратковременная оттепель: температура поднимется до +2…+5°C, снег сменится дождем, а снежный покров начнет сходить. Он добавил, что 12 декабря станет последним днем метеорологической осени.

К выходным, подчеркнул Тишковец, в Москву подойдет холодный фронт. Ожидаются снегопады, метель и штормовой ветер до 15–20 м/с в ночь на субботу. После этого в регионе установятся морозы: ночью температура опустится до –7…–10°C, днем — до –4…–7°C, что соответствует климатической норме декабря. На дорогах, по его словам, образуется гололедица, и в городе начнется метеорологическая зима.

Ранее психиатр предупредил, что отсутствие снега и солнца зимой опасно для психики.

