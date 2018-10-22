«Спартак» предложил Каррере попрощаться с болельщиками на матче
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов предложил экс-тренеру команды Массимо Каррере посетить один из предстоящих матчей, передает ТАСС.
Измайлов посоветовал итальянскому специалисту попрощаться с фанатами красно-белых.
«Каррера прибыл в офис клуба, где были улажены детали расторжения контракта. Затем Измайлов предложил Массимо посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками», — сообщает пресс-служба клуба.
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22 октября «Спартак» объявил об увольнении Карреры.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал отстранение главного тренера красно-белых.