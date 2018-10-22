Исполняющий обязанности тренера «Спартака» рассказал о своем назначении

Испанский специалист Рауль Рианчо поделился мнением о своем назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака».

«У меня пока даже нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с еще большей ответственностью. Я всегда считал, что самое важное — футболисты. Мы здесь, чтобы помогать игрокам преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические», — цитирует Рианчо Sport24.

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22 октября в отставку был отправлен итальянец Массимо Каррера. Под его руководством столичный клуб впервые за 16 лет стал чемпионом страны. Также «Спартак» становился обладателем Олимп — Суперкубка России.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в последних трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).