Дочь Карреры обратилась к болельщикам «Спартака» после отставки отца

Матч против тульского «Арсенала» стал для Массимо Карреры последним на посту главного... РИА Новости
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Дочь бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Франческа обратилась к болельщикам красно-белых после отставки отца, сообщает «Советский спорт».

«Это были прекрасные впечатления. Я сохраню их в своем сердце навсегда. Спасибо всем за поддержку и за ваши добрые сообщения. Вы навсегда останетесь в нашем сердце, потому что вы — лучшие болельщики!» — написала Каррера в инстаграме.

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Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Под его руководством столичный клуб впервые за 16 лет стал чемпионом страны. Также «Спартак» становился обладателем Олимп — Суперкубка России.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в последних трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернутся в основу «Спартака» после отставки Карреры.