В Германии высмеяли «Баварию» за критику СМИ

Немецкий интернет-портал TZ с иронией отреагировал на победу «Баварии» над «Вольфсбургом» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщает «Советский спорт».

В тексте заметки, посвященной победе мюнхенцев, написано: «После яростной пресс-конференции боссов «Баварии» и выездной победы над «Вольфсбургом» мы подведем итоги выходных. «Бавария» – это супер». При этом слово «супер» написано десятки раз.

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Таким образом TZ посмеялся над руководством «Баварии», которое созвало специальную пресс-конференцию, чтобы обвинить журналистов в чрезмерной критике игроков.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Матс Хуммельс назвал зарплату футболистов компенсацией за обильную критику.