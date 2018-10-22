Игрок «Краснодара» призвал не делать из Мамаева и Кокорина «отбросов общества»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о скандале вокруг своего одноклубника Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает Sport24.

«Паша — очень хороший футболист. Хотелось бы сказать: да, ребята оступились, сделали большую ошибку, их надо наказать, но не надо делать из них зверей и отбросов общества.

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Ведь не пишут о том, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям. Не стоит устраивать показательную порку, нужно, чтобы их не ограждали от общества. На мой взгляд, они смогут еще сделать много полезного для страны и для футбола», — сказал Мартынович.

8 октября Мамаев и Кокорин были заключены под стражу по обвинению в избиении трех человек в центре Москвы. Сейчас футболисты находятся в СИЗО №2 «Бутырка».

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» признался в нехватке Мамаева.