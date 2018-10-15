«Манчестер Юнайтед» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым игроком клуба
Английский «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем команды Давидом де Хеа, сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato, руководство манкунианского клуба готово предложить 27-летнему испанцу контракт, который сделает голкипера самым высокооплачиваемым игроком в клубе. На сегодняшний день голкипер получает около €227 тысяч в неделю. Самый большой оклад в «МЮ» у нападающего Алексиса Санчеса — €568 тысяч в неделю.
Действующее соглашение манкунианцев с де Хеа истекает летом 2019 года. У «Манчестер Юнайтед» есть опция продления нынешнего контракта на один год. В сезоне-2018/19 де Хеа провел восемь матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), пропустив в них 14 мячей.
Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.