«Манчестер Юнайтед» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым игроком клуба

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Английский «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с вратарем команды Давидом де Хеа, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, руководство манкунианского клуба готово предложить 27-летнему испанцу контракт, который сделает голкипера самым высокооплачиваемым игроком в клубе. На сегодняшний день голкипер получает около €227 тысяч в неделю. Самый большой оклад в «МЮ» у нападающего Алексиса Санчеса — €568 тысяч в неделю.

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Действующее соглашение манкунианцев с де Хеа истекает летом 2019 года. У «Манчестер Юнайтед» есть опция продления нынешнего контракта на один год. В сезоне-2018/19 де Хеа провел восемь матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), пропустив в них 14 мячей.

Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.