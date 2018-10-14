Черчесов рассказал о роли голубей в победе над Турцией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пошутил по поводу обилия голубей на стадионе «Фишт» в Сочи, где россияне обыграли Турцию в рамках Лиги наций УЕФА со счетом 2:0, сообщает Sport24.

«Кроме голубей видели еще тысячи болельщиков. Они нас поддерживали. Благодарны им за то, что пришли на этот матч. Голубей пару раз потревожили. В следующий раз будем атаковать с другого фланга. Голуби — это хороший знак. Сегодня принесли удачу», — сказал российский специалист.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что сборные Румынии и Сербии не забили мячей в матче Лиги наций.