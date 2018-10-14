Нурмагомедову грозит дисквалификация на полгода и огромный штраф

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Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову грозит дисквалификация на полгода и большой штраф за инцидент после боя, сообщает ТАСС.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца российского бойца, сумма штрафа может дойти до $350 тыс.

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«Мы ждем санкций, я думаю, на срок от 4 до 6 месяцев, предварительно его отстранят от боев. Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, будет оштрафован на $350 тысяч. У нас есть менеджмент, юристы, специалисты, когда вынесут решение, мы обмозгуем», — заявил Нурмагомедов-старший.

Ранее боец смешанных боевых искусств (ММА) Федор Емельяненко высказался относительно инцидента с дракой после поединка дагестанского спортсмена и ирландца Конора Макгрегора.