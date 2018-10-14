Медведеву сравнили с женской сборной Канады по хоккею

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Тренер группы Брайана Орсера Трейси Уилсон поделилась впечатлениями от работы с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, передает «Советский спорт».

Хореограф отметила целеустремленность 18-летней россиянки.

«У нее невероятный настрой. Прямо как у женской сборной Канады по хоккею – первое место или ничего.

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Мы будем готовить ее ближайшие четыре года, но не будем обманывать себя – для Медведевой на любом соревновании есть только один результат», — приводит слова Уилсон NBC.

Медведева работает в группе Орсера с мая 2018 года, когда расторгла трудовые отношения с Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Медведева заинтриговала «интересной съемкой» с японцами.