Медведеву сравнили с женской сборной Канады по хоккею
Тренер группы Брайана Орсера Трейси Уилсон поделилась впечатлениями от работы с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, передает «Советский спорт».
Хореограф отметила целеустремленность 18-летней россиянки.
«У нее невероятный настрой. Прямо как у женской сборной Канады по хоккею – первое место или ничего.
Реклама
Мы будем готовить ее ближайшие четыре года, но не будем обманывать себя – для Медведевой на любом соревновании есть только один результат», — приводит слова Уилсон NBC.
Медведева работает в группе Орсера с мая 2018 года, когда расторгла трудовые отношения с Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что Медведева заинтриговала «интересной съемкой» с японцами.