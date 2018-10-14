Умер Николай Панкин

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На 70-м году жизни скончался легендарный советский пловец Николай Панкин, сообщает ТАСС.

О кончине прославленного спортсмена говорится на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«От Всероссийской федерации плавания и от себя лично выражаю искренние соболезнования коллегам, родным и близким Николая Ивановича Панкина. Это большая утрата для российского спорта. Ушел из жизни яркий представитель отечественной школы плавания, замечательный человек, великий спортсмен и тренер, который был бесконечно предан любимому делу. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — отметил президент ВФП Владимир Сальников.

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Панкин являлся многократным рекордсменом мира и Европы, а также победителем и призером множества международных соревнований. Его главное достижение в карьере — бронзовая медаль Олимпиады 1968 года.

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